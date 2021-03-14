سلحفاة بحرية تستنجد بسفينة لإنقاذها من كائن مفترس

جدة - نرمين السيد - وتعد السلاحف البحرية من الكائنات الضعيفة الموجودة فى مياه البحار وهو ما يجعل الكائنات المفترسة تبحث عنها مثل بقية الأسماك الصغيرة. وبحسب "سبوتنيك"، يظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" لقطات مصورة لسلحفاة بحرية تحاول الإفلات من بين فكى حوت يحاول افتراسها. وتحاول السلحفاة مرارا أن تلفت من الحوت متجهة نحو إحدى السفن المتوقفة بالقرب منها بينما يواصل الحوت محاولته لإلتهامها.

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