أطباء المناعة: الشاى بقشر البرتقال يعزز المناعة ويحسن الهضم

جدة - نرمين السيد - تنصح دراسة طبية أجريت بكلية الطب جامعة واشنطن، بتناول الشاى منقوع به شرائح من قشر البرتقال لتعزيز كفاءة وظائف الجهاز المناعى فى ظل انتشار جائحة "كورونا" التى باتت تهدد الجميع، مؤكدة بتمتع الشاى بفوائد صحية مذهلة، يعد أحد الأسباب الرئيسية وراء شعبيته التى اكتسبها عبر عقود طويلة.





وأشارت الأبحاث إلى أن إضافة قشور البرتقال (المليئة بفيتامين "ج") إلى الشاى يسهم بصورة مباشرة فى تعزيز كفاءة جهازك المناعى، فضلًا عن القدرات الإدراكية.

وتحتوى قشرة ثمار البرتقال على مركبات طبيعية من الفلافونويد المضادة للأكسدة، والتى تحمى الفاكهة من الآفات، وتتواجد النسبة الأعلى من هذه المركبات الهامة فى قشرة الثمرة، إضافة إلى أنه العديد من العناصر الغذائية، بما فى ذلك الألياف وفيتامين ج والمركبات النباتية مثل البوليفينول، وتحتوى على عناصر غذائية طبيعية صحية أخرى مثل البروفيتامين، وفيتامين أ، وحمض الفوليك، وعنصر الريبوفلافين"، وفيتامين ب 6، علاوة على الكالسيوم.

أفادت الأبحاث الطبية بتمتع فنجان الشاى بقشور البرتقال على العديد من الفوائد فى مقدمتها الوقاية من السرطان من خلال مركب الليمونين الذى يشكل 97% من الزيوت الأساسية لهذه القشرة، مشددة على ضرورة إدراج الشاى بقشور البرتقال فى النظام الغذائى اليومى للوقاية من العديد من الأمراض والالتهابات المزمنة.