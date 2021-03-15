فيديو .. قرية فى الصين يتحول معظم سكانها إلى أقزام

جدة - نرمين السيد - وكشف الفيديو الذى عرضته قناة "العربية" أن هذه القرية يطلق عليها اسم "يا نغسى"، لافتا إلى أن أهالى القرية يؤمنون أن لعنة السلحفاة السوداء هى التى حولتهم إلى أقزام.

وأوضح الفيديو منازل القرية هى عبارة أيضا، عن منازل صغيرة بـ مداخل ضيقة، ويعيش بداخلها أشخاص حياتهم الطبيعية متكاملة، وكل شيء مصمم ليتماشى مع متطلباتهم.