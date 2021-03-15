وطور تطبيق "إنستجرام لايت" الجديدة على يد الفريق نفسه الذى طور النسخة الخفيفة من تطبيق الشبكة الاجتماعية "فيسبوك لايت"، حيث تكرر النسخة الجديدة استراتيجية تفريغ وظائف التطبيق إلى الخدمات السحابية بدلا من تشغيلها على الهواتف الذكية، وفقا لموقع "ذا ريجيستر" التقني.
وأزالت "فيسبوك" الصور المتحركة ومرشحات الواقع المعزز المخصصة للأوجه، لكنها قالت إنها احتفظت بالخصائص التى تقدم المرح بأقل قدر من استهلاك البيانات، مثل الصور المتحركة والملصقات.
وذكرت الشركة الأمريكية الهند والبرازيل من بين الأسواق التى يستهدفها التطبيق الجديد الذى أطلقته فى 170 دولة حول العالم، حيث يتماشى ذلك مع خطتها لجذب المزيد من المستخدمين فى دول العالم النامي، من أجل تعظيم قاعدة مستخدميها لزيادة عائداتها من الإعلانات والتجارة الإلكترونية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيسبوك تختبر تطبيقا جديدا بحجم 2 ميجا بايت لإنستجرام بالهند والبرازيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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