لم يتم تداولها .. قطعة نقود ذهبية أمريكية بـ15 مليون دولار فى المزاد

جدة - نرمين السيد - وهذه القطعة التى تنتمى إلى آخر سلسلة من العملات الذهبية سكّتها الولايات المتحدة عام 1933، ويطلق عليها "دابل إيغل" قد تصبح أغلى عملة معدنية فى العالم، متقدمة على الدولار الفضى "فلوينغ هير"، الذى سكّته السلطات النقدية الأمريكية عام 1794، وبيع مقابل 10 ملايين دولار فى عام 2013.

ولم يتم تداول هذه العملة الذهبية إطلاقا، إذ إن الرئيس الأمريكى فى ذلك الوقت فرانكلين روزفلت أنهى حينها قابلية تحويل العملة الأمريكية الذهبية.

إلا أن بعض القطع منها ظهرت فى سوق هواة جمع العملات، قبل أن تصادرها الاستخبارات الأمريكية، باستثناء قطعة من عملة "النسر المزدوج" كانت موجودة ضمن مجموعة النقود الخاصة بملك مصر فاروق.

وفى عام 1995، اشترى بريطانى من هواة جمع النقود هذه القطعة المعدنية المطلية بالذهب، وبعد معركة قانونية استمرت 5 سنوات، سمح له ببيعها عام 2002 إلى مالكها الحالى المصمم الأمريكى ستيوارت وايتسمان مقابل 7.9 مليون دولار.