أسهل طريقة لغلق هاتفك والتحكم فيه عن بعد فى حالة الضياع أو السرقة

جدة - نرمين السيد - بات من السهل حاليًا التحكم فى هاتفك الأندرويد وغلقه عن بعد فى حالة فقده أو سرقته، خوفا من ضياع بياناتك الشخصية الموجودة على الهاتف واستغلالها من قبل البعض استغلالا سيئا قد يضرك.





وكشف موقع Gadgets Now، فى تقرير له، أن هناك العديد من الطرق التى يمكن بها التحكم فى هواتفنا عن بعد ومحو كل البيانات الموجودة عليه فى حالة فقده أو سرقته.

وإذا فقدت هاتفك عليك أولا تشغيل الهاتف الجديد، ثم تقوم بتسجيل الدخول باستخدام حسابك على جوجل، ويجب أن تكون إعداد الموقع قيد التشغيل، ثم قم بتشغيل تطبيق Find My Phone - العثور على جهازى.

ثم بعد الدخول على تطبيق Find My Phone، ادخل على android.com/find وقم بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك، وبمجرد تسجيل الدخول سترى هاتفك، وإذا كان لديك عدة هواتف بنفس الحساب، فاختر الهاتف الذى فقدته.

بعد ذلك يتيح لك موقع جوجل أقرب نقطة للوصول إلى هاتفك على الخريطة إذا كان متاحا، أو بالقرب منك، وإذا كنت تعرف المكان فيمكنك الانتقال إلى مكانه وتحديد خيار تشغيل الصوت، وهو ما يجعل الهاتف يرن لمدة 5 دقائق متواصلة لمعرفة الوصول إليه حتى إذا كان فى وضعية "صامت".

وفى حالة فقدانه تماما، عليك أن تغلق الشاشة تماما، بعدما تذهب إلى خيار الجهاز الآمن، وهو ما يجعل هاتفك يخرج من كل الحسابات على جوجل، وفى حالة عدم استطاعتك الوصول إلى هذا الخيار عليك أن تختار خاصية محو بيانات الهاتف، وهذا ما يجعلك أكثر أمانا ويمنع أى شخص من الوصول إلى بياناتك الشخصية.