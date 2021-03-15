مكالمة فيديو تنهى حياة أم أصيبت بكورونا

جدة - نرمين السيد - ورغم حرص سوزان أولسوب، من مقاطعة ساوث يوركشير بإنجلترا، على اتخاذ الاحتياطات الوقائية ضد كورونا، إلا أنها أصيبت بالفيروس المميت ونُقلت إلى مستشفى بعد أن تدهورت حالتها الصحية لدرجة أنها لم تعد قادرة على تناول الطعام أو الشرب.

وبعد أن تحدثت الأم لأبنائها الثلاثة عبر مكالمة الفيديو، دخلت فى غيبوبة لكنها خسرت معركتها ضد فيروس "كوفيد-19" وتوفيت فى الـ5 من مارس الجارى.

وصرحت ابنتها، لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بأنها وأخويها كانوا يستعدون لزيارتها بالمستشفى قبل أن يتلقوا خبر وفاتها مباشرة، مؤكدة أن والدتها كانت حريصة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية منذ بدء تفشى جائحة كورونا، لكنها بدأت فى الآونة الأخيرة تعانى من مشاكل فى التنفس كما أصيبت بصداع، وسرعان ما ساء وضعها لدرجة أنها لم تعد قادرة على تناول الطعام أو المياه، ولذلك نقلها أحد أبنائها إلى المستشفى، وكان خبر إصابتها بمثابة صدمة واجهت العائلة صعوبة فى استيعابها بالنظر إلى مدى حرصها على اتباع إجراءات الوقاية.

وقررت العائلة مشاركة تفاصيل مكالمة الوداع الأخيرة للأم الراحلة، إلى جانب لقطة لها خلال صراعها مع فيروس كورونا المستجد فى إطار حملة لجمع التبرعات أطلقها أحد الأبناء بهدف دعم مستشفيات محلية والتحذير من مدى خطورة الفيروس.