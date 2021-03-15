جدة - نرمين السيد - واعتمدت ليلى فى جلستها الأبيض مع الأسود، وظهر بشعر انسيابى، الأمر الذى حاز إعجاب رواد صفحتها. وتحرص ليلى على مشاركة جمهورها عبر إنستجرام، تفاصيل رحلاتها إلى الخارج، وإطلالتها المتجددة والعصرية. وتعمل ليلى بن خليفة حاليا على عدد من المشاريع فى مجال الموضة والتلفزيون فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبيض × أسود.. جلسة تصوير جديدة لـ ليلى بن خليفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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