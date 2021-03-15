إنشاء معمل بالجامعة المصرية اليابانية لاختبارات الدوائر الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - وقال الجوهرى إنه تم تزويد المعمل بأحدث الأجهزة التكنولوجية فى العالم وذلك بالتنسيق بين هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، مشيرا إلى أنه سيقدم خدماته للباحثين بالجامعات المصرية والشركات الصناعية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد أبو زهاد عميد كلية هندسة الإلكترونيات والاتصالات بالجامعة أن المعمل يساهم فى توفير الاختبارات الإلكترونية الدقيقة للباحثين بالجامعات والشركات المصرية التى تعمل فى مجال الإلكترونيات.

وأفاد بأن المعمل يضم أحدث أجهزة لاختبارات الدوائر الإلكترونية وأجهزة اختبارات الترددات العالية حتى 67 جيجا هرتز.

وشدد على أن المعمل يساهم فى تفعيل مبادرة "صنع فى مصر" ودعم تشغيل مجمع إبداع للإلكترونيات بمدينة برج العرب الجديدة وكذلك فى تدريب الطلاب بالجامعات على نظم الإلكترونيات المدمجة.

بدوره، أوضح الدكتور محمد شرف، الباحث الرئيسى بالمشروع والأستاذ بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بالجامعة، أن المشروع تم تمويله بمبلغ 25 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المعمل به إمكانيات لصناعة الدوائر المطبوعة ويحتوى على أحدث أجهزة الكمبيوتر فائقة الإمكانيات مزودة بوحدة معالجة الصور لعمل محاكاة للدوائر الإلكترونية.