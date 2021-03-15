صور- فساتين غريبة وموديلات أنيقة فى حفل جرامى 2021

جدة - نرمين السيد - وخطفت النجمات الأنظار إليهن بإطلالات هيمن عليها الطابع الغريب، رغم أن هناك البعض استخدم موديلات أنيقة من الفساتين.

وكان أبرز الحضور تايلور سويفت، بيونسيه، جينى أيكو، ديبى نوفا.