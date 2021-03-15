ميادة سامى.. مصرية تعيد تدوير الجينز لصناعة الحقائب

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وأضافت ميادة سامى، أن فكرة المشروع تتمثل فى إعادة استخدام المنتجات الجينز مرة أخرى ليتحول المنتج إلى شنطة جديدة بشكل مختلف تماما، وبالطبع يكون سعرها أقل كثيرا من الشنط الجديدة.
وأكدت المصممة ميادة، أن المنتجات المصنوعة من الجينز المستعمل، لا تختلف كثيرا عن المنتجات الجديدة، وبعض المواطنين لا يصدقون أن تلك المنتجات مصنوعة من الملابس الجينز المستعملة من حيث جودتها وجمال مظهرها، مضيفه أنها بدأت العمل فى هذا المشروع منذ 4 سنوات استطاعت خلالها زيادة الماكينات من واحدة إلى 3.
وأوضحت أن المواطن يأتى إليها ببنطلون جينز قديم لديه ويطلب صنع شنطة مدرسية على سبيل المثال، وتعيد تدوير البنطلون مع شراء البطانات والحليات والإكسسوارات اللازمة للشنطة وبعض الإضافات، وتسلمها للمواطن بسعر منخفض للغاية مقارنة بأسعار الشنط المدرسية بالأسواق.
وأشارت إلى أن عددًا كبيرًا من السيدات فضلن دخول تلك المهنة بعد مشاهدة منتجاتها على السوشيال ميديا.
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