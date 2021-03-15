ميادة سامى.. مصرية تعيد تدوير الجينز لصناعة الحقائب

جدة - نرمين السيد - قالت المصممة ميادة سامى، إن مشروع إعادة تدوير المنتجات الجينز، أصبح له أهمية كبيرة لدى قطاع كبير من الأسر المصرية، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الشنط بمختلف أنواعها سواء المدرسية منها للطلاب والأبناء أو الخاصة بالسيدات والرجال.





وأضافت ميادة سامى، أن فكرة المشروع تتمثل فى إعادة استخدام المنتجات الجينز مرة أخرى ليتحول المنتج إلى شنطة جديدة بشكل مختلف تماما، وبالطبع يكون سعرها أقل كثيرا من الشنط الجديدة.

وأكدت المصممة ميادة، أن المنتجات المصنوعة من الجينز المستعمل، لا تختلف كثيرا عن المنتجات الجديدة، وبعض المواطنين لا يصدقون أن تلك المنتجات مصنوعة من الملابس الجينز المستعملة من حيث جودتها وجمال مظهرها، مضيفه أنها بدأت العمل فى هذا المشروع منذ 4 سنوات استطاعت خلالها زيادة الماكينات من واحدة إلى 3.

وأوضحت أن المواطن يأتى إليها ببنطلون جينز قديم لديه ويطلب صنع شنطة مدرسية على سبيل المثال، وتعيد تدوير البنطلون مع شراء البطانات والحليات والإكسسوارات اللازمة للشنطة وبعض الإضافات، وتسلمها للمواطن بسعر منخفض للغاية مقارنة بأسعار الشنط المدرسية بالأسواق.

وأشارت إلى أن عددًا كبيرًا من السيدات فضلن دخول تلك المهنة بعد مشاهدة منتجاتها على السوشيال ميديا.