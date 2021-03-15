ننشر مواصفات هاتف موتورولا Moto G100

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الشركة أن هاتف Moto G100 يحمل الكثير من الواصفات المميزة أبرزها الذاكرة العشوائية التى تصل لـ12 جيجابايت رام. مواصفات هاتف Moto G100 - شاشة كبيرة قياس 6.5 بوصة من نوع IPS LCD. - معدل تحديث الشاشة 90 هرتز فى الثانية وبجودة + HD بيكسل. مستشعر للبصمة تحت الشاشة. - نوتش صغير فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى على شكل قطرة ماء. - كاميرا رباعية خلفية، الأساسية ستكون بدقة 64 ميجا بيكسل. - زر لمساعد Google مخصص على الإطار الأيمن للهاتف. - مساحة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجا بايت. - نسختى ذاكرة وصول عشوائى 8 و 12 جيجا بايت رام. - نظام تشغيل أندرويد 11. - بطارية سعة 4500 مللى أمبير فى الساعة تدعم الشحن السريع. - بلوتوث Bluetooth 5.0 . - GPS وتقنية اتصال NFC.

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