بعد طرحه فى الإمارات والهند.. أسعار ومواصفات هاتف Redmi Note 10

جدة - نرمين السيد - وكشف موقع Tech Radar أسعار ومواصفات هواتف Redmi Note 10، وجاءت الأسعار كالتالى:

- Redmi Note 10 نسخة 64/4 جيجا بايت النسخة الأصغر، 699 درهما إماراتيا أى ما يعادل حوالى 3000 جنيه مصرى.

- Redmi Note 10 نسخة 128/6 جيجا بايت وهى النسخة الأكبر، 899 درهما إماراتيا أى ما يعادل حوالى 3840 جنيها مصريا.

- Redmi Note 10 Pro نسخة 64/6 جيجا بايت النسخة الأصغر، 949 درهما إماراتيا أى ما يعادل حوالى 4000 جنيه مصرى.

- Redmi Note 10 Pro نسخة 128/8 جيجا بايت وهى النسخة الأكبر، 1099 درهما إماراتيا أى ما يعادل حوالى 4700 جنيه مصرى.

أما مواصفات Redmi Note 10 فجاءت بجميع التقنيات المتطورة من بينها شاشة من نوع AMOLED، وبمعدل تحديث عال قدره 120 هرتز فى الثانية، بقياس 6.67 بوصة، تحتوى على نوتش على شكل ثقب أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

بينما جاءت مواصفات Note 10 Pro حيث يتوافر منه 3 ألوان وهم: أزرق جليدى، برونزى متدرج، رمادى أونيكس، والهاتف بتقنية المعالجة 8 نانومتر، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وبطارية الهاتف بسعة 5020 ملّى أمبير فى الساعة، وشحن سريع بقدرة 33 واط، والكاميرا الخلفية رباعية بدقة 108 ميجابكسل + 8 + 5 + 2 ميجابكسل.