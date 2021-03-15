قضت عليها الهواتف الذكية.. أكشاك لندن تخوض تجربة جديدة

وبحسب شبكة "سكاى نيوز" البريطانية، فإن هذه الأكشاك الهاتفية قد تحظى بفرصة حياة جديدة لإنقاذها من الإهمال، وذلك من خلال تحويلها إلى متاحف صغرى للغاية أو تسخيرها لعرض أعمال فنية.
وأوضحت شركة الاتصالات البريطانية "بى تى"، أن 4 آلاف من هذه المخادع الهاتفية جرى منحها لعدة منظمات وهيئات، لأجل الاستفادة منها على وجه مغاير، ما دامت التقنية قد تجاوزتها.
وذكرت المصدر، أنه من الممكن أيضا أن يستفيد المجتمع من هذه المخادع عبر تحويلها إلى مكتبات صغيرة أو رفوف ذات مسحة فنية.
ومنذ سنة 2008، تم تحويل أكثر من 660 مخدع هاتفى إلى هيئة جديدة، وحصلت المنظمات والهيئات على الكشك الواحد بجنيه إسترلنيى واحد فقط من قبل شركة الاتصالات، فى إطار برنامج "تبنى كشكا".
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