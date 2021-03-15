الرجل الذى باع ظهره يترشح لجائزة الأوسكار

جدة - نرمين السيد - وترشح الفيلم التونسى "الرجل الذى باع ظهره" الذى تشارك قنوات راديو وتلفزيون العرب ART فى إنتاجه وأخرجته كوثر بن هنية، فى قائمة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، ضمن 5 أفلام أخرى.

فيلم "الرجل الذى باع ظهره" يدور عن رحلة سام على، السورى المُهاجر إلى لبنان هربًا من الحرب فى سوريا، على أمل الالتحاق بحبيبته فى باريس، عالقًا فى لبنان، بلا أى وثائق سفر، يرتاد سام افتتاحات المعارض الفنية فى بيروت ليتناول الشراب والطعام، لينتبه له فنان أمريكى معاصر، ليتعاقد معه ويغير مسار حياته.

الفيلم من بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو، وإخراج كوثر بن هنية.