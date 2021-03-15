بعد أكثر من 200 عام.. تحنيط سمكة نابليون النادرة للمرة الثانية بالغردقة

جدة - نرمين السيد - وقال مدير متحف علوم البحار بمدينة الغردقة محمود عبد الراضى، بحسب "روسيا اليوم"، إن وزن سمكة نابليون يبلغ حوالى 60 كيلوجراما، وطولها أكثر من 160 سنتميترا، وتم العثور عليها فى حملة داخل محل لبيع الأسماك بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضح أنه تم نقلها على الفور لمتحف علوم البحار بالغردقة لحمايتها لكونها مهددة بالانقراض، موضحا أن "سمكة نابليون" أو "شاحنة الموج" وهو الاسم العلمى لهذه السمكة، هى سمكة من عائلة سمك الرأس وهى من الأسماك الكبيرة التى تعيش بين الشعاب المرجانية فى المحيط الهندى والمحيط الهادئ، وتوجد أيضا فى البحر الأحمر وخاصة عند رأس محمد بمصر.

وتعد هذه هى السمكة الثانية داخل المعهد خاصة وأن الأولى تم تحنيطها فى ثمانينيات القرن قبل الماضى.