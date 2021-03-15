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جدة - نرمين السيد - وقال مدير متحف علوم البحار بمدينة الغردقة محمود عبد الراضى، بحسب "روسيا اليوم"، إن وزن سمكة نابليون يبلغ حوالى 60 كيلوجراما، وطولها أكثر من 160 سنتميترا، وتم العثور عليها فى حملة داخل محل لبيع الأسماك بمحافظة البحر الأحمر.
وأوضح أنه تم نقلها على الفور لمتحف علوم البحار بالغردقة لحمايتها لكونها مهددة بالانقراض، موضحا أن "سمكة نابليون" أو "شاحنة الموج" وهو الاسم العلمى لهذه السمكة، هى سمكة من عائلة سمك الرأس وهى من الأسماك الكبيرة التى تعيش بين الشعاب المرجانية فى المحيط الهندى والمحيط الهادئ، وتوجد أيضا فى البحر الأحمر وخاصة عند رأس محمد بمصر.
وتعد هذه هى السمكة الثانية داخل المعهد خاصة وأن الأولى تم تحنيطها فى ثمانينيات القرن قبل الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد أكثر من 200 عام.. تحنيط سمكة نابليون النادرة للمرة الثانية بالغردقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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