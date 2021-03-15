خبير تكنولوجى: المنزل الذكى لم يعد حكرا على الأغنياء كما كان فى السابق

جدة - نرمين السيد - وحول المنزل الذكى قال المهندس أحمد حامد، الخبير التكنولوجى، إن مصطلح المنزل الذكى سابقا كان حكرًا على الأغنياء أو الخبراء التقنيين، نظرا للتكلفة العالية والتعقيدات التقنية التى يتطلبها تجهيز منزل يعتمد على الأجهزة الإلكترونية الذكية، ولكن مع تقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبح بالإمكان تحويل بيتك إلى منزل ذكى بكل سهولة وبتكاليف فى متناول يد الجميع طبقا لاحتياجاتك.

وأضاف "حامد"، فى مداخلة هاتفية عبر الفضائية المصرية، أنه قد يعتقد البعض أن المنزل الذكى هو عبارة عن التحكم بالإضاءة أو الستائر أو أنظمة التدفئة والتبريد بالمنزل عن طريق الإنترنت أو أجهزة الهاتف الذكى، ولكن هذا المفهوم فى عصرنا الحالى قد اتسع ليشمل مصابيح الإضاءة ومقابس الكهرباء والأجهزة الأخرى والتى يمكنك التحكم بها أتوماتيكيا أو يدويا من خارج بيتك.

وأوضح أنه مع التقدم الكبير فى تكنولوجيا تصنيع الأجهزة الإلكترونية أصبح بمقدورنا أن ننشئ شبكة متكاملة من الأجهزة الذكية مرتبطة ببعضها البعض وسهلة التركيب والصيانة والتحكم، فقديمًا كان يتكون المنزل الذكى من مفاتيح وأجهزة استشعار متصلة بوحدة مركزية يتم التحكم فيها من خلال واجهة مستخدم تتفاعل مع أجهزة اتصال يتم تركيبها على الحائط أو عن طريق برامج مركزية تعمل على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر اللوحى، أما الآن فأصبح إنشاء مثل هذه الأنظمة الذكية سهلا ولا يتطلب أى تعقيدات فنية؛ فيمكنك عن طريق جهاز الهاتف الذكى التحكم الكامل فى منزلك أو مكتبك ليؤدى بعض الأنشطة والمهام التى تستهدف توفير الوقت والمال باستخدام أجهزة إلكترونية بسيطة ترتبط مع شبكة الاتصال اللاسلكية فى منزلك لتمكنها من التواصل ببعضها والاتصال بالإنترنت والسماح لها بتبادل المعلومات.

ولفت إلى أنه يجدر الإشارة إلى أن أنظمة المنزل الذكى بالإضافة إلى إمكانياتها فى زيادة جودة الحياة فهى توفر أيضا معايير عالية من الأمان باستخدام الأجهزة الأمنية المرتبطة بالشبكة فعلى سبيل المثال:

الأبواب الإلكترونية: باستخدام الأقفال الذكية المصنعة طبقا لمعايير أمنية يمكن لقاطنى المنزل الدخول الآمن باستخدام بصمات الأصابع أو إدخال أرقام سرية بالشخص أو باستخدام هواتفهم الذكية أو الاثنين معا، بالإضافة إلى تخزين أوقات الدخول والخروج وذلك بدون حمل مفاتيح قد تفقد، بل أن بعض الأنظمة قد تستشعر وجود الشخص عن طريق أجهزته الذكية وتفتح الأبواب تلقائيا فى حال اقترابه منها.

كاميرات المراقبة: تمكنك هذه الأنظمة من الاتصال بكاميرات المراقبة الذكية الموجودة فى المنزل من خلال الهواتف الذكية /الكمبيوتر المحمول لرصد الأنشطة داخل المنزل وتسجيل لقطات الفيديو وأرشفتها على وحدات تخزين محلية أو على وحدات تخزين سحابية مع إمكانية استرجاع هذه التسجيلات حيث توفر راحة البال لأصحاب المنازل فتسمح لهم بمراقبة منازلهم عن بعد وتتيح ضبط الاقتحامات وعمليات التسلل بل وتستطيع بعض الأنظمة تحديد الفرق بين المقيمين والزوار والحيوانات الأليفة ويمكنها تلقائيا من التواصل مع السلطات والمراكز الامنية فى حال ضبط أى متسلل.

أنظمة السلامة: يمكن باستخدام مستشعرات خصوصًا الكشف عن تسرب الغازات القابلة للاشتعال أو استشعار عن الحرائق باستخدام كاشفات الدخان والتواصل مع الجهات المختصة لضمان الاستجابة فى الوقت المناسب.

رعاية المرضى وكبار السن: تستطيع بعض أجهزة المراقبة الخاصة رصد لكبار السن داخل المنزل بشكل مريح وآمن، حيث يمكن ربط أجهزة الاستشعار الطبية بنظام التنبيه والإنذار لإرسال إشعارات عند حدوث بعض الأحداث للمريض لأخذ الإجراءات اللازمة لتسهل التعامل مع الحالات الحرجة للمرضى وكبار السن بالمنزل وذلك بدلاً من الانتقال إلى دار تمريض أو دار العجزة لتوفير الرعاية المنزلية بل ويمكن لبعض الأجهزة إرسال التقارير بصورة دورية للطبيب المعالج لمتابعة الحالة، ويتوفر للمنزل الذكى العديد من الأنظمة الأمنية المتكاملة بالإضافة للأنظمة السالف ذكرها والتى تعمل فى تناغم كالأوركسترا لتوفر راحة البال للمستخدم عند عملها معها بل وتتعلم من الأحداث والسلوكيات الدورية فى المكان فمثلا عند السفر يمكن للنظام إنشاء جدول زمنى عشوائى للتبديل بين تشغيل /إطفاء الأضواء والأنظمة المختلفة ليشير بوجود سكان مقيمين.