رفض طلب جوجل بوقف دعوى قضائية بشأن تتبعها للمستخدمين فى التصفح المتخفى

جدة - نرمين السيد - فشلت شركة "جوجل" الأمريكية فى إلغاء دعوى قضائية جماعية مقترحة تزعم انتهاكها خصوصية المستخدمين من خلال جمع البيانات فى أوضاع التصفح المتخفى داخل متصفح الويب الشهير "كروم" ، حيث رفضت القاضية "لوسى كوه" طلب الشركة إغلاق الدعوى.





وتزعم الدعوى، التى تم رفعها فى يونيو 2020، أن "جوجل" تتعقب وتجمع سجل تصفح المستهلك، من بين أنشطة أخرى، حتى عندما يكون وضع التصفح المتخفى داخل متصفح ويب "كروم" أو جلسات المتصفح الأخرى القائمة على الخصوصية قيد الاستخدام.

وذكرت شبكة "سى نت" التقنية، أن الدعوى الجماعية المقدمة فى محكمة مقاطعة شمال كاليفورنيا، تضمنت "أنه عندما يزور المستخدم صفحة ويب تخدمها "خدمات جوجل" – مثل الإضافات البرمجية، أو "تحليلات جوجل" أو "مدير إعلانات جوجل" - يتم جمع البيانات الخاصة به، بغض النظر عن الوضع المستخدم فى المتصفح، حيث أن جوجل تعترض وتتبع وتجمع الاتصالات وتحصد بيانات المستخدمين دون الحصول على موافقتهم.

وتسعى الدعوى الجماعية للحصول على 5 مليارات دولار من "جوجل" والشركة الأم لها "ألفابيت".

وأرجعت القاضية "لوسى كوه" قراراها برفض طلب الشركة، إلى أن "جوجل" لم تنبه المستخدمين بأنها ستنخرط فى جمع بياناتهم أثناء استخدامهم لوضع التصفح المتخفى.

من جانبه، قال متحدث باسم "جوجل" إن الشركة "تعارض بشدة هذه الادعاءات، وستدافع عن نفسها بقوة ضدها". مضيفا "كما نعلن بوضوح فى كل مرة تفتح فيها علامة تبويب جديدة للتصفح المتخفى، قد تتمكن مواقع الويب من جمع معلومات حول نشاط التصفح أثناء جلستك".