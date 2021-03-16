وتزعم الدعوى، التى تم رفعها فى يونيو 2020، أن "جوجل" تتعقب وتجمع سجل تصفح المستهلك، من بين أنشطة أخرى، حتى عندما يكون وضع التصفح المتخفى داخل متصفح ويب "كروم" أو جلسات المتصفح الأخرى القائمة على الخصوصية قيد الاستخدام.
وذكرت شبكة "سى نت" التقنية، أن الدعوى الجماعية المقدمة فى محكمة مقاطعة شمال كاليفورنيا، تضمنت "أنه عندما يزور المستخدم صفحة ويب تخدمها "خدمات جوجل" – مثل الإضافات البرمجية، أو "تحليلات جوجل" أو "مدير إعلانات جوجل" - يتم جمع البيانات الخاصة به، بغض النظر عن الوضع المستخدم فى المتصفح، حيث أن جوجل تعترض وتتبع وتجمع الاتصالات وتحصد بيانات المستخدمين دون الحصول على موافقتهم.
وتسعى الدعوى الجماعية للحصول على 5 مليارات دولار من "جوجل" والشركة الأم لها "ألفابيت".
وأرجعت القاضية "لوسى كوه" قراراها برفض طلب الشركة، إلى أن "جوجل" لم تنبه المستخدمين بأنها ستنخرط فى جمع بياناتهم أثناء استخدامهم لوضع التصفح المتخفى.
من جانبه، قال متحدث باسم "جوجل" إن الشركة "تعارض بشدة هذه الادعاءات، وستدافع عن نفسها بقوة ضدها". مضيفا "كما نعلن بوضوح فى كل مرة تفتح فيها علامة تبويب جديدة للتصفح المتخفى، قد تتمكن مواقع الويب من جمع معلومات حول نشاط التصفح أثناء جلستك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رفض طلب جوجل بوقف دعوى قضائية بشأن تتبعها للمستخدمين فى التصفح المتخفى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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