متحف الحضارة يبحث الاستعدادات النهائية لاستقبال موكب المومياوات الملكية

جدة - نرمين السيد - ووافق أعضاء المجلس -خلال الاجتماع اليوم الاثنين- على قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بالبدء فى الحملة الترويجية لموكب المومياوات الملكية والتى تم إعدادها مسبقا مع المتحف.

ومن المقرر أن يقوم أمناء المتحف بزيارات إرشادية مجانا للزائرين المصريين ورحلات المدارس داخل قاعة العرض المركزى بالمتحف القومى للحضارة المصرية بعد افتتاحها مع التأكيد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المتبعة بالمتاحف والمواقع الأثرية ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء الزيارات والعدد الأقصى لكل زيارة.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد لائحة التصوير بالمتحف بأنواعه أسوة بالمجلس الأعلى للآثار.

وفى إطار الترويج للمتحف، وافق مجلس الإدارة على السماح لممثلى وسائل الاعلام المصرية والعربية والعالمية بالتصوير مجانا داخل قاعة العرض المركزى لمدة يومين بعد الافتتاح.