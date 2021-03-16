إزاى تتخلصى من المسام الكبيرة للبشرة .. 4 نصائح لا تتركيها

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، عن بوابة الجمال "هاوت.دي"، قولها إن هناك عدة اسباب للمسامات الكبيرة مثل البشرة الدهنية والجينات الوراثية والشيخوخة، مشيرة إلى أن هنا عوامل بيئية مثل الأشعة فوق النفسجية إذ إنها تعمل على تمدد المسام.
ولأسلوب الحياة غير الصحى أيضًا تأثير بالسلب على على حجم المسام، والذى يتمثل فى التدخين والتغذية غير السليمة والتوتر.
وقدمت بوابة الجمال "هاوت.دى" التى تهتم بالصحة والجمال، عدة نصائح لمواجهة المسام الكبيرة، وهى:
ينصح بعدم غسل الوجه أكثر من مرتين فى اليوم، فإن غسله بشكل متكرر يعرض البشرة للإجهاد.
يجب استخدام المستحضرات السائلة والمرطبة للبشرة، بدلا من الكريمات ذات القوام الغليظ التى تحتوى على نسبة كبيرة من الدهون.
استخدام زيت شجرة الشاى ولمستحضرات الغنية بالسيليكون أو الزنك أو حمض الساليسيليك، من شأنه تيسير التحكم فى إفرازات البشرة الدهنية.
للتخلص من الإفرازات الدهنية المفرضطة وتنشيط الدورة الدموية بالبشرة، ينصح باستخدام ماسك الطين الطبى.
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