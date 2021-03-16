- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إلى أن هناك هدوءًا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى والطرق المؤدية إليهما ما عدا محافظة الإسكندرية.
وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها مناطق الخصوص والمرج.
وقال صابر، إن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات.
وبالنسبة لمحافظة القاهرة، قال صابر إن هناك بعض الأحجام عند مطلع كوبرى الفردوس، ونصح بسلوك محور النصر كبديل جيد، أما محور 26 يوليو يشهد ازدحاما عند أعلى ناهية وأشار إلى إمكانية سلوك محور روض الفرج.
وكشف صابر، عن ازدحام أعلى كوبرى المطرية للمتجه إلى مناطق الكابلات، وبعض الأعمال فى شارع الترعة البولاقية وازدحام بشارع شبرا ونصح بسلوك كورنيش النيل.
وتابع: هناك ارتفاع فى الكثافات المرورية بكوبرى أكتوبر واستخدام الكبارى الأخرى مثل الجلاء أو الساحل، أفضل كونها تعمل بشكل جيد ومرضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. ازدحام بكوبرى أكتوبر ومطلع الفردوس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.