نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. ازدحام بكوبرى أكتوبر ومطلع الفردوس

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إلى أن هناك هدوءًا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى والطرق المؤدية إليهما ما عدا محافظة الإسكندرية.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها مناطق الخصوص والمرج.

وقال صابر، إن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات.

وبالنسبة لمحافظة القاهرة، قال صابر إن هناك بعض الأحجام عند مطلع كوبرى الفردوس، ونصح بسلوك محور النصر كبديل جيد، أما محور 26 يوليو يشهد ازدحاما عند أعلى ناهية وأشار إلى إمكانية سلوك محور روض الفرج.

وكشف صابر، عن ازدحام أعلى كوبرى المطرية للمتجه إلى مناطق الكابلات، وبعض الأعمال فى شارع الترعة البولاقية وازدحام بشارع شبرا ونصح بسلوك كورنيش النيل.

وتابع: هناك ارتفاع فى الكثافات المرورية بكوبرى أكتوبر واستخدام الكبارى الأخرى مثل الجلاء أو الساحل، أفضل كونها تعمل بشكل جيد ومرضى.