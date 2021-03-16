صور.. طريقة اختيار عبايات أنيقة فى عيد الأم

جدة - نرمين السيد - ومن الممكن اختيار عباءة مناسبة لشكل الجسم، للحرص دائما على ظهورهن فى إطلالات أنيقة.

وإذا كانت الأم من صاحبات القوام الرفيع فيجب اختيار عباءة فضفاضة مكونة من طبقات عدة لتخفى نحافة الجسم، ويمكنك اختيارها بقصة تحدد منطقة الخصر فقط، كما يجب أن تكون غنية بالألوان الزاهية والتطريزات حتى تشتت الانتباه عن نحافة الجسم.

كما يجب اختيار العبايات بقصة فضفاضة بداية من أسفل الثدى للأم ذات جسم الكمثرى أى الأرداف العريضة والخصر الرفيع، مع مراعاة أن تكون خالية من النقوش والزخارف والألوان المبهجة من الأسفل حتى لا تلفت الانتباه إلى الجزء السفلى من الجسم.

وعند الرغبة فى إخفاء مظهر البطن العريض يجب اختيار عباءة خالية من التطريزات أو الألوان العلوية حتى لا تجذب الأنظار.

وإذا كانت تملك الأم شكل الجسم المثلث المقلوب يجب اختيار العباءة التى تحدد شكل الجزء العلوى من الجسم مع الانتباه أن تكون مندسلة فى الجزء السفلى بشكل انسيابى.