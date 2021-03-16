مايكروسوفت تلغى الضوضاء المحيطة لمستخدمى Skype

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أن ميزة عزل الضوضاء تساهم فى كتم أى ضوضاء محيطة باستثناء صوت المستخدمين.
وتطرح تلك الميزة حاليا فى إصدار سطح المكتب من Skype ومن المتوقع أن تصل إلى إصدار الهاتف المحمول لاحقا، ووفقا لمايكروسوفت، تم تطوير ميزة إلغاء التشويش فى الأصل لـ Teams وقد أضافوا هذا الآن إلى Skype أيضا.
ولتشغيل تلك الميزة يجب تحديث "Skype" وتسجيل الدخول من خلال استخدام حساب مايكروسوفت أو Skype.
وبعدها يجب النقر فوق رمز الحساب والتوجه إلى الإعدادات، ثم اختيار Noise Cancellation من قسم الصوت والفيديو.
ثم الضغط على إيقاف واختيار من منخفض ومتوسط وعالى لتشغيل إلغاء الضوضاء فى Skype.
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