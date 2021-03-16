يونس صبحاوى علطول.. هاشتاج يحتل صدارة تويتر

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس تصدره تويتر قبل إذاعة حلقة اليوم الثلاثاء، وقال: "من قبل ما نبدأ حلقتنا بكتير يونس صبحاوى علطول التريند الأول فى مصر على تويتر".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، قائلين: "أفضل مذيع راديو فى مصر والعالم"، "صباحك أحلى مع يونس"، "أغانى جامدة جدا فى صباحك ومطرحك وبس من الأحد للخميس".

وقدمت حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة والنشرة المرورية بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.