صور.. أزياء أنيقة لعارضة الأزياء كيلى جيل

جدة - نرمين السيد - كيلى جيل عارضة أزياء سويدية أسترالية، ولدت فى 14 مايو 1995 بالسويد، ولكن ترجع أصولها إلى أستراليا. ونالت كيلى شهرة واسعة بين محبيها الذين تخطوا حاجز المليون ونصف متابع عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" بمجرد العمل مع فيكتوريا سيكريت. كما تسبب ظهورها فى فيديو كليب إنريك إجليسياس فى أغنية ديل كورازون فى اكتسابها شهرة واسعة. وتحرص جيل على مشاركة متابعيها صورها وأنشطتها اليومية، فهى تعشق البحر والطبيعة والعناية بكلبها.

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