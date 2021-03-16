قبل طرحه بساعات.. سعر هاتف Galaxy A52 5G

جدة - نرمين السيد - وحسب موقع Gadgets 360 التقنى، من المقرر أن يعرض الهاتف للبيع مقابل 449 يورو أى ما يعادل حوالى 8.410 جنيهات مصرية.

وسيأتى هاتف Galaxy A52 5G بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع Infinity-O AMOLED، مع معدل تحديث 120 هرتزفى الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Super AMOLED، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش فى أعلى الشاشة وتصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار.

أما كاميرات هاتف Galaxy A52 5G 4 كاميرات الخلفية، ستكون بدقة 64 ميجا بيكسل، مع كاميرا بعدسة بزاوية واسعة دقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعرى للعمق والاتساع بدقة 5 و2 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى دقة 32 ميجا بيكسل.

وسيعمل هاتف Galaxy A52 5G بمعالج من نوع Snapdragon 750G، بتكنولوجيا 8 نانومتر، كما سيعمل بواجهة المستخدم One UI 3.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11 الأحدث من جوجل، ونسختى لمساحة تخزين الداخلى وذاكرة تخزين العشوائى 128/6 و256/ 8 جيجابايت.

وسيحتوى هاتف Galaxy A52 5G على بطارية 4500 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، مع 4 ألوان هى الأزرق واللافندر والأبيض والأسود.