اتهامات لـ كلوب هاوس بسبب تسجيل الدردشة الصوتية

جدة - نرمين السيد - ويستعد تطبيق "كلوب هاوس" لحل المشاكل المرتبطة بخصوصية وسرية دردشات مستخدميه الصوتية، وفقا لما جاء فى موقع "إنجادجيت".

ويعمل المسؤولون عن التطبيق على إجراء التحديثات والتغييرات حتى تعالج الشكاوى المتعلقة بتسجيل الدردشة الصوتية.

ومن المتوقع أن يتضمن التحديث الجديد على "كلوب هاوس" عدم طلب التطبيق الوصول إلى جهات اتصال الهاتف لدعوة الأشخاص إلى النظام الأساسى بعد الآن، حتى يتمكن التطبيق من طمأنة مستخدميه من خلال إمكانية إضافة رقم الهاتف الذى يرغب فى دعوته.

وقال رئيس الشركة المديرة لتطبيق كلوب هاوس، بول دافيدسون، إنه يمكن لكل مستخدم حاليا أن يطلب من الشركة حذف أى جهة اتصال قام بتحميلها فعليا، مضيفا أن "كلوب هاوس" سيطرح أيضا أدوات لتقييد تشغيل للسماح لكل مستخدم بحذف جهات الاتصال بنفسه.