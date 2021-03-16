فيديو .. مباراة الهوكى على متن طائرة

جدة - نرمين السيد - ورصد الفيديو اللاعبين أثناء المبارة وهم يسيرون فى حجرة بطائرة "An-124 Ruslan" مغطاة بالجليد موجودة فى مطار عسكرى فى مدينة تفير بروسيا، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك". وأشارت تقارير إلى أن تلك المباراة تم إقامتها بينما كانت الطائرة على الأرض بمطار ميجالوفو العسكرى.

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