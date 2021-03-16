قريبا.. طرح هاتف نوكيا G10 الجديد

جدة - نرمين السيد - وكشفت تسريبات أن هاتف "Nokia G10" يأتى بشاشة يبلغ قياسها 6.4 بوصة من نوع IPS LCD، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.
وتصل دقة الكاميرا السيلفى 16 ميجابيكسل، ويضم كاميرا رباعية خلفية ستكون الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، والثانية بمستشعر ماكرو للتكبير بدقة 5 ميجابكسل، مع كاميرتى بمستشعرى للعمق والاتساع دقة 2 ميجابكسل، مع فلاش LED، وفقا لموقع PhoneArena.
ويحتوى هاتف Nokia G10 بطارية كبيرة سعة 4000 ميللى أمبير فى الساعة، كما أنه من المتوقع أن يأتى الهاتف بسعر 140 يورو.
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