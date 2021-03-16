معهد تكنولوجيا المعلومات ينظم ورشة عمل حول أساسيات الأعمال التجارية

وستناقش ورشة العمل عدة موضوعات منها الفرق بين العمل التجارى والمبيعات والتسويق، من هم الشركاء الحقيقيون فى الأعمال التجارية، الفرق بين الخدمة والمنتج، الفرق بين الفكرة والنموذج الأولى والمنتج النهائى، ما هو النظام البيئى، أهمية الجودة مقابل الأموال، كيفية تصميم ملف تجارى أو حافظة أعمال، عما يبحث المستثمرون، ما هى العناصر الأساسية لمقترح أعمال، حالات العقود وأمثلتها، وأنشطة عملية.
جدير بالذكر أن معهد تكنولوجيا المعلومات تأسس فى عام 1993 ويقدم مجموعة متنوعة من البرامج الاحترافية على مستوى عالمى لبناء القدرات والتدريب العملى والتعرف على أحدث اتجاهات التكنولوجيا لطلاب الجامعات والخريجين والأكاديميين والمهنيين، بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء العاملين فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوساط الأكاديمية والمجتمع.
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