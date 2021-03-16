أفكار هدايا لـ عيد الأم

جدة - نرمين السيد - وتعد هدية عيد الأم من الطرق البسيطة التى يعبر من خلالها الأبناء عن حبهم وتقديرهم لأمهاتهم وتقديم الشكر لها على مجهوداتها المبذولة لسعادتهم.

- باقة من الورود:

تعشق الكثير من النساء الورود، لذلك يجب اختيار الأنواع والألوان المفضلة للأمهات وكتابة كارت به بعض العبارات الملائمة لتلك المناسبة.

-أدوات شخصية:

يمكن شراء حقيبة أو ملابس جديدة تتلائم مع إطلالة الأم المفضلة لديها، ويجب التفكير فى اختيار لون مناسب لملابسها التى تفضلها، سواء كانت تميل إلى الملابس السوداء أو البنية أو غيرها.

-عباءة:

تعتبر من أكثر الهدايا البسيطة المفضلة لدى الأمهات، لذا يمكن اختيار عباءة مناسبة لها وتحديد مقاسها والشكل الذى يناسب جسمها.

-إكسسوارات فضية أو ذهب:

تهتم الكثير من النساء بالإكسسوارات التى تستكمل إطلالتهم أناقة سواء كانت فضية أو ذهب، لذلك يجب اختيار الإكسسوارات التى تفضلها الأم سواء خواتم أو سلاسل أو أسوار أو خلخال.

-أدوات المطبخ:

يحل المطبخ مكانة كبيرة لدى الأمهات، وترى أنهم مملكتهن لقضاء وقت طويل فيه لإعداد الوجبات المختلفة، لذا يجب اختيار الأوانى التى تحتاجها الأم وشرائها فى تلك المناسبة.

-خروجة:

تجيهز اليوم لعزومة الأم فى مكان ترغب الذهاب إليه سواء مكان عام أو تذكرة للحج أو العمرة، مع تقديم هدية بسيطة حتى يتحول اليوم لذكرى جيدة.