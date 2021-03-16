بسبب نافالنى.. روسيا تمهل تويتر شهرا واحدا قبل حجبه

جدة - نرمين السيد - وأبطأت الهيئة سرعة تويتر الأسبوع الماضى، بعد أن اتهمت موفع التواصل الاجتماعى، بالامتناع مرارًا وتكرارًا، عن حذف محتوى محظور.

وقالت، إن هناك أكثر من ثلاثة آلاف تدوينة على الموقع، تضم محتوى غير قانونى.

ويستخدم أنصار المعارض الروسى أليكسى نافالنى، الذى أدى سجنه الشهر الماضى إلى احتجاجات فى أنحاء البلاد، تويتر وغيره من وسائل التواصل الاجتماعى الأمريكية الأخرى، على نطاق واسع.