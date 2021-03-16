الصين تطور تلسكوبا قادرا على التقاط صور للهالة الشمسية

جدة - نرمين السيد - كشفت الصين اليوم الثلاثاء عن تطوير تلسكوب يسمى "الكرونوجراف" قادر على التقاط صور للهالة الشمسية، حيث يبلغ طول قطره الداخلى 50 ميلليمتر، وذلك لحجب الضوء من السطح الشمسى الرئيسى من أجل مراقبة الهالة.





وقال "لين جيون" رئيس مشروع تلسكوب الكرونوجراف بالمراصد التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم فى تصريح اليوم، الثلاثاء، إنهم التقطوا صورا للطبقة الخارجية الرقيقة والحارة للشمس، والتى تسمى الهالة، وذلك عقب وضع التلسكوب على جبل يبلغ ارتفاعه 4.800 متر فى محافظة "داوتشنج" بمقاطعة سيتشوان جنوب غربى الصين، موضحا أنه قبل اختراع كرونوجراف، كان بإمكان العلماء ملاحظة الغلاف الجوى العلوى للشمس فقط من خلال الكسوف الكلى السنوى للشمس، عندما يغطى ظل القمر الطبقات المركزية الساطعة للشمس ويسمح بظهور الهالة الباهتة. واعتبر جيون أن التلسكوب بداية جيدة ويمكن أن توفر خبرة للتطوير المستقبلى لكرونوجراف أكبر، فيما يخطط العلماء لتركيب الكرونوجراف على بالون، يطير على ارتفاع من 20 كيلومترا إلى 100 كيلومتر فوق الأرض، لمراقبة ودراسة بنية المجال المغناطيسى وتوزيع البلازما فى الهالة، وذلك فى أغسطس وسبتمبر من هذا العام.

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