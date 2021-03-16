طريقة تحضير كفتة السمك المقرمشة بالفرن

جدة - نرمين السيد - ولتحضير كفتة السمك المقرمشة فى الفرن، نحتاج إلى: -2 كيلو سمك فيليه. -ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم. -ملعقة كبيرة من الشبت المفروم. -2 حبة بصل مفروم. -ملعقة كبيرة من الكزبرة المفرومة. -3 فصوص ثوم. -نصف ملعقة كبيرة من بشر الليمون. -قرن فلفل حار مفروم. -نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. -نصف ملعقة كبيرة من الملح. -نصف ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة. -نصف ملعقة صغيرة من الكمون. -2 ملعقة صغيرة من الزيت النباتى. طريقة التحضير: ينظف السمك جيدا ويوضع فى وعاء يضاف له البقدونس والشبت والبصل والثوم والكزبرة والليمون الحامض المبشور والفلفل الحار، ويتم طحنهم من جديد. ويوضع عليهم الملح والفلفل الأسود وبهارات السمك والكمون وخلطهم جيدا وتشكل كرات متوسطة الحجم تشبه الكفتة وترص فى صينية مدهونة بالزيت. يسخن الفرن على حرارة متوسطة لمدة 20 دقيقة، ثم تقدم ساخنة.

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