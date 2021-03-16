شاومى تحمى بيانات مستخدميها من خلال تقنية جديدة

جدة - نرمين السيد - وتساعد تلك التقنية فى عدم التلصص على المستخدم من خلال التعرف على وجهه وعدم السماح لأى وجه آخر باستعماله على الإطلاق.

وأوضحت وحدة برامج الهاتف المحمول التابعة لشركة شاومى فى بيان أن براءة الاختراع ستكون من خلال مستشعر فى الهاتف يعمل على استشعار وجه واحد على الأقل قد يظهر ضمن نطاق محدد مسبقًا من المستشعر، بعد تحديد المستخدم وذلك وفقا لما جاء فى "ITHome".

ويتمكن المستشعر من التقاط وجه واحد على الأقل من خلال التعرف على الوجه، وستحدد الخوارزمية ما إذا كان هناك شخص آخر يختلس النظر على الهاتف الذكى للمستخدم.

ومن خلال تلك التقنية يكون الهاتف قادرا على ضمان خصوصية المستخدم عن طريق منع اختلاس أو تسريب أي بيانات سرية للملفات للمساعدة فى حماية بيانات المستخدم وفقا لموقع "Gizmochina"، ولم يتم الفصح عن موعد طرح تلك التقنية.