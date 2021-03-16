إنقاذ بجعة تجمدت فى الجليد بمقاطعة نيجنى نوفغورود الروسية

جدة - نرمين السيد - وأشارت المديرية، فى بيانها بحسب "روسيا اليوم"، إلى أن هذه البحيرة، تسمى "ببحيرة البجع"، لأن الطيور تقضى فترة الشتاء فى هذه المنطقة على مدى عدة سنوات.

ونوه البيان، بأن أحد هذه الطيور وقع فى مشكلة خلال وجوده فى مياه البحيرة، تجمدت المياه وحبست البجعة فى جليدها. قام أحد السكان المحليين الذى كان يعمل بالقرب من البحيرة، بإبلاغ رجال الإنقاذ بذلك.

وبفضل الجهود المشتركة، "تم تنفيذ عملية إنقاذ الطائر، وتم قطع الجليد وإخراج البجعة منه، ونقلها إلى مكان دافئ".