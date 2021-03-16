جدة - نرمين السيد - وأشارت المديرية، فى بيانها بحسب "روسيا اليوم"، إلى أن هذه البحيرة، تسمى "ببحيرة البجع"، لأن الطيور تقضى فترة الشتاء فى هذه المنطقة على مدى عدة سنوات.
ونوه البيان، بأن أحد هذه الطيور وقع فى مشكلة خلال وجوده فى مياه البحيرة، تجمدت المياه وحبست البجعة فى جليدها. قام أحد السكان المحليين الذى كان يعمل بالقرب من البحيرة، بإبلاغ رجال الإنقاذ بذلك.
وبفضل الجهود المشتركة، "تم تنفيذ عملية إنقاذ الطائر، وتم قطع الجليد وإخراج البجعة منه، ونقلها إلى مكان دافئ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنقاذ بجعة تجمدت فى الجليد بمقاطعة نيجنى نوفغورود الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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