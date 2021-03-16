نيودلهى تحتل المرتبة الأولى كأكثر عواصم العالم تلوثا فى عام 2020

جدة - نرمين السيد - احتلت العاصمة الهندية نيودلهى، المرتبة الأولى كأكثر عواصم العالم تلوثا فى عام 2020، للسنة الثالثة على التوالى، وفق مجموعة "آى كيو إير" السويسرية لقياس مستويات جودة الهواء.





وبحسب "روسيا اليوم"، أفادت المجموعة فى تقرير لها حول جودة الهواء فى العالم لسنة 2020 والذى جمع بيانات عن 106 دول، بأنه يوجد فى الهند "35 مدينة من بين أكثر 50 مدينة تلوثا على الإطلاق"، إذ قال التقرير: "ما زال تلوث الهواء فى الهند مرتفعا بشكل خطير"، موضحا أن "جنوب آسيا شهد فى 2020 مستويات من أسوأ درجات جودة الهواء المسجلة فى العالم".

وكشفت النتائج عن المتوسط السنوى لتركيز جزيئات الهواء العالقة فى الجو، والتى تضر بالرئتين وتعرف باسم بى إم 2.5، حيث أن التعرض لهذه الجسيمات لفترة طويلة يمكن أن يؤدى إلى الإصابة بأمراض مميتة، مثل السرطان وأمراض القلب، بحسب وكالة "رويترز".

وأشارت الدراسة، إلى أن متوسط تركيز جزيئات "بى إم 2.5" فى نيودلهى بالعام 2020، بلغ 84.1 أى أكثر من مثلى المتوسط فى العاصمة الصينية بكين التى بلغ المتوسط فيها 37.5 خلال العام، وهو ما جعلها تشغل المركز 14 من بين أكثر مدن العالم تلوثا.

تجدر الإشارة إلى أن الهند شغلت المرتبة الثالثة بين أكثر دول العالم تلوثا بعد بنجلاديش وباكستان، بالرغم من انخفاض المتوسط السنوى لمستويات "بى إم 2.5"، بنسبة 11%، بسبب إجراءات العزل العام والإغلاق التى تم فرضها العام الماضى لمكافحة فيروس كورونا.

هذا وتسبب تلوث الهواء فى نيودلهى فى وفاة 54 ألفا مبكرا، وفقا لدراسة أجرتها "غرينبيس ساوث إيست إيشا أناليسيس" و"آى كيو إير".