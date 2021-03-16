تحديث أدوات الأمان بإنستجرام لشعور المراهقين بالخطر

جدة - نرمين السيد - ووفقاً لموقع "يو إس توداى" الأمريكى فإن التطبيق المملوك لمنصة فيسبوك يقوم بتحديث أدوات الأمان وإعدادات الخصوصية لمستخدميه الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً. ونوَّه "يو إس توداى" بأن بعض المميزات تتضمن استخدام الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى للمساعدة فى التحقق من عمر المستخدمين الأصغر سناً. وتساعد التحديثات، أيضاً، المراهقين على معرفة الاختلافات بين امتلاك حساب عام وخاص عند الانضمام، وإذا اختاروا أن يكون لديهم حساب عام، فعليهم إخطارهم بشأن "مزايا الحساب الخاص"، بما فى ذلك الحصول على مزيد من الحماية والتحكم فى حسابهم.

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