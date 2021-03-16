بحرق منزل من القش.. احتفالات نهاية الشتاء فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "يورو نيوز"، احتفل سكان موسكو بعيد ماسلينيتسا فى فلاديفوستوك حيث سُجل رقماً قياسياً وطنياً لأطول قطب من الفطائر خلال احتفال ما يعرف بعيد "ماسلينيتسا" أو "أسبوع الفطائر"، والأخير نسبة إلى الفطيرة الروسية الشهيرة "البلينى" التى يعتبر إعدادها طقسا من طقوس الاحتفال بهذا الأسبوع.

طهى الزوار والطهاة المحترفون حوالى 1.500 فطيرة لتكوين قطباً بارتفاع 3.51 متر فى متحف ومحمية تومسكايا بيسانيتسا فى كيميروفو، جنوب غرب سيبيريا.

يعود تاريخ هذا العيد إلى عصر الوثنية السلافية القديم، لكن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية اعتمدته كأحد أبرز أعيادها، والذى يأتى مباشرة قبل "الصوم الأرثوذكسى الكبير".