أول محادثة بين هارى وويليام وتشارلز منذ لقاء وينفري

وكشفت صديقة زوجة الأمير هارى ميجان ماركل، جايل كينج أنها تحدثت إلى دوق ودوقة ساسكس خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقالت لقناة "سى بى إس" إنه قد تحدث لشقيقه ووالده الأمير تشارلز لأول مرة منذ المقابلة المتفجرة التى بثت يوم الأحد الماضى، لكنها أشارت إلى أن تلك المحادثات كانت "غير مثمرة" مع تعمق الخلاف الملكى.
وأضافت كينج: "حسنًا، لقد اتصلت بهم بالفعل لأرى كيف يشعرون، هذا صحيح، لقد تحدث هارى مع أخيه ووالده أيضًا. الكلمة التى تلقيتها هى أن تلك المحادثات لم تكن مثمرة. لكنهم سعداء لأنهم بدأوا محادثة على الأقل".
وقالت ميجان ماركل إن شقيقة زوجها، كيت، تلقت معاملة تفضيلية وجعلتها تبكى أثناء ارتداء فستان قبل زفافها إلى هاري.
وكان الأمير ويليام قد قال الأسبوع الماضى إنه سيتحدث لشقيقه عندما سأله صحفيون خلال زيارته لإحدى المدارس.
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