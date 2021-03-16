دراسة: حبوب منع الحمل قد تساعد الرياضيات على التعافى من الارتجاج

جدة - نرمين السيد - أظهرت دراسة تجريبية جديدة أجريت فى جامعة "نورث وسترن ميديسن" فى الولايات المتحدة الأمريكية، أن إصابة الفتيات الرياضيات بالارتجاج يقل خلال مرحلة الدورة الشهرية عندما يكون هرمون البروجسترون فى أعلى مستوياته أو عند تناول حبوب منع الحمل، التى تزيد من مستويات هذا الهرمون بشكل اصطناعى.





وقالت الدكتورة إيمى هارولد، أستاذ مساعد الطب النفىسى والعلوم السلوكية فى كلية الطب جامعة "نورث وسترن فينبرج" فى الولايات المتحدة: "تشير النتائج التى توصلنا إليها إلى أن المرحلة التى تعقب الإباضة من الدورة الشهرية (ويطلق عليها المرحلة الأصفرية) عندما يكون هرمون البروجسترون فى أعلى مستوياته، لا يعانى فيها الرياضيات من أعراض شديدة للإصابة بالارتجاج، حيث يشعرن بضغط أقل، ويعد الشعور بالتوتر هو أحد أعراض الارتجاج، ولذلك فيعتبر تراجع مشاعر التوتر فى هذا الصدد أحد علامات التعافى من الارتجاع.

وأضافت أن الباحثين فى جامعة "نورث وسترن"، توصلوا إلى أن زيادة تدفق الدم فى المخ عند ارتفاع مستويات هرمون "البروجسترون" بسبب الدورة الشهرية هو السر وراء ذلك، حيث تعتبر منطقة "التلفيف الصدغى الأوسط ، مهمة لمعالجة المعلومات ودمج المحفزات البصرية والسمعية، كما وجد أن هذه المنطقة متورطة فى زيادة معدلات اضطراب القلق الاجتماعي.

وأكدت الباحثة أن عندما يتعافى الرياضيون من الارتجاج فى المخ، يعانون من مشاعر التوتر والقلق بشدة فهم يحاولون مواكبة الدورات الدراسية لتعويض الوقت الضائع بسبب الإصابة.

وأشارت إلى أن الجزء الأكبر من أبحاث الارتجاج ذات الصلة بالرياضة على الرياضيين كان للذكور، لذلك ركزوا فى دراستهم على دراسة لاعبات النوادي؛ حيث وجدوا أن مسار الشفاء من إصابات الدماغ الرضحية الخفيفة يختلف فى الرياضيات عن الرياضيين الذكور، فالرياضيون الذكور لديهم فترة نقاهة أقصر من الإناث، على الرغم من شدة الأعراض المماثلة.