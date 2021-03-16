حفل سنوى للدمى المتحركة فى بكين

جدة - نرمين السيد - يُقام العرض فى مسرح الدمى المتحركة الصينى فى 21 مارس الجارى، الذى يعد يوم الاحتفال السنوى بيوم الدمى العالمى، حيث تجرى المبادرة بالتعاون بينه وبين مسرح رافى بير للفنون، للاحتفال بالتراث الحضارى والثقافى الباكستانى الصينى من خلال الدمى والفنون ذات الصلة.
واتفقت باكستان والصين على إجراء أكثر من 100 حدث احتفالاً بمرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فى 21 مايو 1951، وقد شملت تلك العلاقات مجموعة واسعة من المجالات التى تشمل القطاعات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعسكرية.
وأطلق وزير الخارجية الباكستانى، شاه محمود قريشى، وعضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصينى، وانغ يى، فى أوائل الشهر الجارى تلك الاحتفالات عبر إقامة حفل افتراضى متزامن فى إسلام أباد وبكين فى نفس الوقت.
وبدأ الحدث رسمياً بسلسلة من الأنشطة التذكارية على مدار العام.
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