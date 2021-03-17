جوجل تعلن بشرى سارة للمطورين التقنيين

وبحسب موقع "ذا فيرج" التقنى، تأتى التغيرات الجديدة فى رسوم جوجل بعدما أعلنت شركة آبل، المنافس الأهم لشركة جوجل والرائدة فى المجال التكنولوجى، العام الماضى عن خفض رسومها بنسبة 15% للمطورين الذين تقل دخولهم عن مليون دولار، وذلك كجزء من برنامجها لدعم الأعمال الصغيرة الجديدة.
وبخلاف آبل، تعد تخفيضات شركة جوجل بمثابة اقتطاع ثابت لأول مليون دولار يحققها المطورون سواء كان طالباً يصنع تطبيقه الأول أو شركة ذات استثمارات بمليارات الدولارات.
ونقل الموقع عن متحدث باسم جوجل قوله إن تخفيض الرسوم على كل المطورين يتماشى مع سياسة الشركة فى اتباع نهج عادل لمساعدة المطورين من جميع الفئات.
جدير بالذكر أن شركة جوجل قد فرضت نسبة خصم الـ30% ثابتة للمشتريات عبر متجرها منذ بداية انطلاقها لأول مرة باسم (Android Market) فيما كان الاستثناء الوحيد هو التخفيض على الاشتركات السنوية ليصل إلى 15% عام 2018.
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