الطائرات أمام باب المنزل.. حى خاص فى كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "إنسايدر" إن الحى يطلق عليه اسم "كاميرون إيربارك إستيتس"، وهو جزء من "كاميرون بارك"، التابع لمقاطعة إلدورادو، وفق سكاى نيوز.

ويوصف الحى بأنه "مطار سكني"، حيث يمتلك أصحاب المنازل حظائر لطائراتهم بدلا من المرائب، وحيث تنتشر الطائرات فى الشوارع أكثر من السيارات.

وذكر المصدر أن الحى الشهير يضم نحو 124 منزلا، مشيرا إلى أنه يجرى بيع المنزل الواحد هناك بأكثر من 1.5 مليون دولار.

وأوضح "إنسايدر" أن الحى صمم ليكون "مطارا سكنيا" حيث يتميز بطرقاته العريضة، حتى يتمكن الطيارون من إدخال طائراتهم إلى منازلهم فى ظروف عادية.

كما جرى وضع لافتات الشوارع وعلامات تحديد السرعة وصناديق البريد فى مستوى أرضى منخفض جدا، حتى لا تقف عائقا أمام أجنحة الطائرات.

يشار إلى أنه تم بناء الحى عام 1963 جنبا إلى جنب مع مطار "كاميرون بارك".