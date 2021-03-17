جوجل تبتكر جهازا جديدا لمراقبة أنماط النوم

جدة - نرمين السيد - كشفت "جوجل"، الثلاثاء، عن جهاز منزلى جديد من ابتكارها، يعمل على استشعار النوم ومراقبة أنماطه لدى المستخدمين، من خلال الاتصال بالإنترنت، وأطلقت الشركة عليه اسم "نيست هاب" أو "مركز العش"، وهو عبارة عن شاشة ذكية بمقاس 7 بوصات.





ويلغى جهاز "جوجل الجديد، "نيست هاب"، الحاجة إلى ارتداء جهاز لياقة أو أى أداة أخرى قد تتسبب فى الإزعاج لدى الخلود إلى النوم.

وتعنمد ميزة الشاشة الذكية الجديدة على شريحة يطلق عليها "سولى"، حيث تستخدم الرادار لتسجيل الحركة وعمق تنفس مستخدمها.

وأمدت الشركة الأمريكية جهازها الجديد بعدة ميزات أخرى كعرض الصور والمقاطع المصورة، فضلا عن التعامل مع المهام المنزلية وطرح الأسئلة عن طريق مساعد "جوجل" الذى يتم تنشيطه صوتيًا، إلا أنه لا يحتوى على كاميرا.

وتوصلت جوجل جوجل إلى هذا الجهاز بعد دراسة ضخمة تم إجراؤها لـ 15 ألف شخص نائم، على مدى 110 آلاف ليلة.