صباحك ومطرحك.. الديفا تستعد لطرح 3 أغنبات بعد العيد

جدة - نرمين السيد - وأشارت الديفا فى مداخلة لها مع الإعلامى "أحمد يونس" خلال إذاعة حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" على الراديو 9090، إلى أن أغنية "متاهة" جاءت لها بعد الانتهاء من ألبومها وكانت ترغب فى تتنزيلها كأغنية سينجل ثم تم تنفيذها من فترة وتصوريها من أسبوعين.

وعلقت على مشوارها الفنى وقالت إنه طويل وقدمت الكثير من الأشكال ويوجد المزيد من الأعمال التى ستقدمها، معلقة: " "طول ما احنا عايشين لازم نجرب ونغامر لحد آخر نفس".

وتحدثت الديفا عن كواليس أغنية متاهة، وقالت: "قعدنا فتره طويلة نشوف أغنية "متاهة" محتاجة لوك شكله إيه.. ووصلنا لفكرة إن الأغنيه فيها مزيج من الحزن والأمل وعشان كده اخترنا اللوك يكون بالأسود والأبيض".

وأوضحت سميرة أن أغانيها تهتم بنقل الواقع فى جميع العلاقات، كما تستعد لطرح 3 أغنيات جديدة بعد شهر رمضان المبارك منها أغنية تسمى إنسان آلى، بالإضافة إلى أغنية فرانكو أراب التى تقدمها فى العيد.

وتابعت الديفا: "على مدار 2021 سوف أقدم من 10 إلى 12 أغنية.. لأن الألبوم لما بينزل مرة واحدة كامل فى أغانى كتير بتتظلم، عشان كده قررنا ننزل كل أغنية لوحدها عشان كل أغنية تاخد وقتها".

أغنية "متاهة" من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، ومن إخراج نضال هانى.