صور .. أزياء تناسب الفتيات ذات القوام الطويل

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جدة - نرمين السيد - وعند اختيار الفتيات الطويلات ملابسهن يجب الانتباه لبعض المعايير التى تزيد من أناقتها وجمال قوامها، منها تجنب الملابس ذات الخطوط الطولية لأن ذلك يظهرها بشكل أطول لذا يجب استبداله بالملابس ذات الخطوط والنقوش العرضية أو المائلة حتى تقلل من طول القامة.
ويساعد ارتداء الإكسسوارات الكبيرة والطويلة فى إخفاء تفاصيل الجسم الطويل وتبرز جماله دون ظهوره فى شكل أطول ولكن يفضل ارتداء قطعة واحدة فقط ضخمة حتى لا يبدو المظهر مبالغ فيه.
وتعد من الأفكار الجيدة لتعزيز جمال قوامك الطويل، تحديد وإبراز منطقة الخصر عن طريق ارتداء الأحزمة وذلك من خلال تنسيق التوب القصير مع التنوارات المنفوشة، أوالبنطلونات المرتفعة الخصر فهذه الموديلات ستعزز انحناءات الجسم خصوصا لصاحبات القوام الرفيع.
وللحصول على إطلالة جذابة خلال السهرات والمناسبات يفضل اختيار الملابس ذات الفتحة الجانبية، أو ارتداء التنانير القصيرة أو المتوسطة وتجنب الماكسى المستقيمة التى تأخذ شكل الجسم لأن ذلك يزيد من الطول.
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