نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. نصائح بتجنب كوبرى أكتوبر وشارع السودان

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى والطرق المؤدية إليهما.

وأضاف صابر، أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها وهى أعلى مناطق البساتين، ودار السلام المتجه لمنزل الأوتوستراد، وأعلى مناطق الخصوص بالمرج المتجة إلى نفق السلام.

وقال صابر، إن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات ما عدا شارع السودان، مشيرا إلى إمكانية سلوك شارع الجامعة.

بينما محافظة القاهرة هناك بعض الأحجام فى الاتجاه القادم من صقر قريش، وأعلى حدائق القبة ونصح بسلوك شارع مصر والسودان.

أما بالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة تعمل بشكل جيد ما عدا كوبرى أكتوبر، بينما كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، يعتبر أفضل لكونها تعمل بشكل جيد ومرضى.