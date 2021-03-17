كالعادة هاشتاج يونس والصبحاوية بس.. يتصدر تويتر قبل إذاعة صباحك ومطرحك

جدة - نرمين السيد - وعلق الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" عن تصدره التريند، وقال: "زى عادتنا من قبل ما نبدأ حلقتنا يونس والصبحاويه بس التريند الأول فى مصر على تويتر".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج: "يونس أفضل اختيار فى الصباح"، "أفضل واحد على الإطلاق"، "مهما تلف ومهما تدور عمرك ما هتلاقى مذيع يعمل مود زى ده غير أحمد يونس".

وتضمت حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة والنشرة المرورية بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.