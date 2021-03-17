صور.. البساطة والرقة عنوان أزياء راثا فونجام

جدة - نرمين السيد - وتميزت راثا بإطلالاتها الأنيقة فى عالم الأزياء والموضة حتى أصبحت من أشهر عارضات الأزياء فى تايلاند. ولم تكتفى بموهبتها فى مجال عرض الأزياء بل انضمت إلى عالم التمثيل والغناء، واشتهرت بدورها فى فيلم الرب فقط من يغفر. ونالت إطلالاتها إعجاب متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" لملامحها الجميلة وملابسها الأنيقة. وتحرص على مشاركة متابعيها تفاصيل يومها، وتعشق راثا الأزياء ذات الألوان الهادئة التى تزيد من جاذبيتها.

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